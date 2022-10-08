Украинец надолго запомнит ласки известной вильнюсской проститутки

Украинец, который после работы познакомился в районе столичного вокзала с проституткой и хотел приятно провести с ней время, остался ни с чем: женщина украла у него почти всю полученную зарплату. Мужчина две недели искал свою обидчицу, нашел, потребовал вернуть деньги, но напрасно.

"Я не хотел впутывать в эту историю полицейских, хотел мирно разрешить конфликт, но она отказалась вернуть мне деньги. Я вызвал полицию", – рассказал мужчина.

Так 9 раз судимая за разные преступления Виктория С. снова попала в полицию, но не прошло и суток, как ее отпустили.

Денег украинцу она не вернула – заявила, что он ее с кем-то перепутал.

Так ли это, неясно, украинец был уверен, что именно Виктория С. украла у него почти 1000 евро.

При похожих обстоятельствах эта женщина ранее обокрала другого мужчину и была даже осуждена за кражу.

На этот раз ей удалось избежать ответственности – дело даже рассматривал Верховный суд Литвы. Именно ВСЛ оправдал женщину, не признав в качестве доказательства данные о местонахождении ее мобильного телефона в момент совершения кражи (такие данные разрешается запрашивать при расследовании тяжких и очень тяжких преступлений).

Других неоспоримых доказательств в деле не было.

Суд указал, что в деле немало неясностей. Во-первых, украинец обратился в полицию только через две недели и только тогда, когда нашел подозреваемую. Плюс истец указал сначала одну дату совершения кражи, а потом другую.

Харьковчанин в суде указал, что он работал в Вильнюсе несколько месяцев. Однажды, возвращаясь с работы он в районе вокзала встретил 35-летнюю женщину, которая не скрывала, что работает проституткой и предложила ему свои услуги.

Сначала они сидели и целовались, а потом девушка пожаловалась, что замерзла и запустила руки ему под куртку. Минут через 10 она предложила продолжить общение у нее в квартире и сказала, что сходит за ключом.

Сам мужчина зашел за водой в McDonald‘s, потом вышел, но женщина не вернулась. Он прождал ее 40 минут. Решил, что она передумала, а может нашла другого клиента, вызвал такси и поехал домой. И только утром на следующий день он понял, почему женщина не вернулась - в кошельке не было денег – 1000 евро.

"В полицию я не обращался, надеялся, что сам смогу найти эту женщину", – сказал украинец. Нашел ее только через две недели. Она не узнала мужчину, также начала завлекать его любезностями.

"Когда я сказал, что она обокрала меня, она растерялась", – сказал украинец. По его словам, женщина отрицала обвинения, уверяла, что он ее с кем-то перепутал. Тогда он позвонил в полицию.

Она уверяла, что прежде с этим мужчиной не встречалась, что он обознался. Женщина сказала, что в указанное мужчиной время ее не могло быть на вокзале, поскольку она находилась дома после операции. Однако врачи опровергли эту информацию, женщину оперировали год назад.

Суд первой инстанции запросил в телекоммуникационной компании данные о местонахождении женщины в конкретное время, тогда и выяснилось, что она была на вокзале.

Несмотря и на что мужчине не удалось убедить суд в виновности обвиняемой и суд последней инстанции оправдал ее.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!