На ул. Укмергес больше двух недель будет ограничено движение, ожидаются заторы

С 8 по 25 октября на столичной улице Укмергес, около перекрестка с ул. Пяркункемё и А.Венажинджё (в направлении центра), будут проводить ремонтные работы. Проведут реконструкцию теплосетей, канализационных сетей и дождевой канализации, будут асфальтировать первую полосу, уточнят место остановки общественного транспорта, пишет madeinvilnius.lt.

Во время работ на участке ул. Укмергес от Западной окружной дороги до Пяркункемиса будет закрыто движение в первой и во второй полосе. С третьей полосы разрешат ехать сразу направо (на ул. Пяркункемё), с четвертой – только прямо (запрещен поворот налево). Чтобы попасть на ул. А.Венажинджё, водителей направят на объездную дорогу, потом надо повернуть на перекрестке ул. Укмергес, Габиёс и С.Нерес.

Из-за возможных заторов рекомендуют объезжать это место, выбирать альтернативные маршруты. Водителей просят быть внимательными и следить за знаками. Муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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