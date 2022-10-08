В Вильнюсе будут бесплатно собирать отходы, содержащие асбест

Вильнюсский муниципалитет реагирует на необходимость должным образом утилизировать мусор, содержащий асбест, поэтому призывает жителей воспользоваться бесплатной услугой по вывозу этого опасного мусора. Каждый житель Вильнюса может сдать неограниченное количество асбеста. Однако общее количество такого мусора, которое планируют собрать - ограничено, пишет madeinvilnius.lt.

Бесплатно будут собирать и вывозить весь содержащий асбест мусор: шифер, асбестоцементные трубы, изоляционный материал и др. изделия. Соответствующие заявки надо подавать в компанию Vasa или напрямую в муниципалитет.

В заявке должно быть указано, какой именно мусор просят вывезти (шифер, асбестоцементные трубы, изоляционный материал и др.), их количество (в тоннах или квадратных метрах), место, где он находится (адрес) и контактные данные заявителя. Заявления будут переданы компании, которая занимается сбором отходов, компания свяжется с заявителем, уточнит место и время. Услугу будут оказывать семь дней в неделю, включая и выходные дни.

Такой мусор заберут, если он будет лежать отдельно от другого мусора. Жители должны упаковать отходы так, чтобы они не представляли опасности: листы асбеста должны быть сложены на поддоны и обернуты пластиковой пленкой, если речь идет о кусках асбеста, они должны быть в двойных пластиковых мешках, ящиках и сложены на поддоны, другие отходы – обернуты не меньше чем двумя слоями пленки или сложены в стандартную тару на поддонах.

Стоит помнить, что жители, которые планируют обновить здание за счет средств ЕС, не могут претендовать на бесплатный вывоз отходов, содержащих асбест.

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