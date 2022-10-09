Минимальная зарплата в следующем году будет на 83 евро больше

В следующем году увеличатся минимальная зарплата, базовый размер должностной зарплаты, зарплаты работников общественного сектора, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ).

"Мы прилагаем усилия, чтобы доходы жителей продолжали увеличиваться в соответствии с финансовыми возможностями государства. Рост доходов в следующем году должна ощутить на себе большая часть работающих жителей страны, как получающие минимальную зарплату, так и работники бюджетных учреждений", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Минимальная месячная зарплата

С начала 2023 г. минимальная месячная зарплата (ММЗ) увеличивается до 840 евро вместо нынешних 730 евро. ММЗ увеличивается на 110 евро "на бумаге", или примерно на 15 проц.

Это один из самых значительных приростов ММЗ в истории страны. В последний раз ММЗ больше всего была увеличена в начале этого года, когда она возросла на 88 евро "на бумаге" или на 13,7 проц. Минимальная почасовая оплата с 2023 г. увеличивается до 5,14 евро вместо нынешних 4,47 евро.

Размер необлагаемых налогом доходов

В целях увеличения доходов меньше всего зарабатывающих и усиления стимулов к труду предлагается увеличить максимальный размер необлагаемых налогом доходов (ННД) – до 625 евро. В случае одобрения Сеймом, размер ННД увеличится на 15,7 проц. Это значительно изменило бы доход "на руки" для зарабатывающих ММЗ. В связи с повышением ММЗ и ННД доходы зарабатывающих минимальную зарплату "на руки" увеличатся на 83 евро.

Трудовой кодекс предусматривает, что ММЗ может выплачиваться только за неквалифицированную работу. Увеличение ММЗ коснется около 140 тыс. трудящихся. По данным "Содры" за июль, в бюджетных учреждениях было около 18 тыс. сотрудников, получающих ММЗ. На повышение минимальной зарплаты из госбюджета потребуется 37,6 млн. евро.

Зарплаты в бюджетных организациях

Министерство социальной защиты и труда в следующем году предлагает увеличить базовый размер должностной зарплаты на 5 евро – с 181 до 186 евро.

После увеличения базового размера должностной зарплаты, оклады служащих бюджетных учреждений, работников, сотрудников, солдат и судей увеличатся на 23,5 – 161 евро. Это коснется более 200 тыс. работающих в общественном секторе жителей страны. На увеличение базового размера на 5 евро из госбюджета потребуется около 118 млн. евро.

Планируется увеличить минимальный и максимальный коэффициенты постоянной части должностной зарплаты работников бюджетных учреждений, с целью обеспечения возможности выплаты справедливой заработной платы, чтобы после установления ММЗ в размере 840 евро и базового размера на уровне 186 евро, минимальные коэффициенты постоянной части должностной зарплаты квалифицированных работников были выше, чем у неквалифицированных работников.

Минимальные коэффициенты для должностей уровня А, В и С предлагается увеличить с 10 до 12 проц.

Повышение постоянной части должностной зарплаты примерно на 0,5 коэффициента коснется более 25 тыс. работников. Их зарплата увеличится на 98 – 158 евро. На повышение коэффициентов в бюджетных учреждениях будет выделено 30 млн. евро.

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