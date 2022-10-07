В Каунасе учитель уволен за сексуальные домогательства, начато расследование

За грубое нарушение дисциплины уволен учитель гимназии Каунасского технологического университета (КТУ), его подозревают в сексуальных домогательствах, сообщает КТУ.

Ранее сообщалось, что поведение учителя сначала оценила комиссия учебного заведения, в результате было решено уволить учителя математики с занимаемой должности.

"Учитель, действия которого расследовали, был уволен за грубое нарушение дисциплины. Все собранные материалы обязали комиссию обратиться в правоохранительные органы, в полицию, которая будет решать вопрос дальнейшего расследование", – сообщает КТУ.

Подчеркивают, что комиссия опиралась на неанонимные и анонимные жалобы и свидетельства за последние несколько месяцев и даже более чем 10 лет.

"Мы понимаем, что это щекотливая тема, однако призываем всех школьников страны, их родителей, работников школ, которые сталкиваются с неэтичным поведением или пострадали от него – не молчать и обращаться как к руководству школы, так и в правоохранительные органы", – сообщает университет.

Расследование в гимназии было начато на прошлой неделе, когда поступила жалоба в связи с возможными сексуальными домогательствами. Сообщалось, что учитель якобы пригласил двух учениц в кафе, неприлично говорил с ними о половых отношениях и делился своим опытом.

Педагог говорил об опыте других школьниц, просил девушек рассказать о своем опыте.

Сообщалось, что учитель приглашал девушек к себе домой заниматься математикой.

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