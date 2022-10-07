В следующем году средняя пенсия при наличии необходимого стажа увеличится на 65 евро

С целью смягчения влияния роста цен на продукты питания и энергоносители на наиболее уязвимых жителей страны, пожилых людей, Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) с начала следующего года предлагает примерно на 12 проц. увеличить пенсии социального страхования, говорится в сообщении МСЗТ.

Как и в этом году, так и в 2023 г., пенсии планируется индексировать за счет увеличения базовой пенсии и величины расчетной единицы, определяющей размер индивидуальной пенсионной части.

В случае одобрения предложений министерства общая часть пенсии в 2023 г. увеличится примерно на 9 проц., а индивидуальный – почти на 15 проц. За год средняя пенсия при наличии необходимого стажа в среднем увеличилась бы более чем на 12 проц. или 65 евро.

Происходит последовательное движение к цели укрепить связь между взносами и выплатами. До 2030 года планируется перейти от текущего соотношения 60/40 к 50/50, т.е. т.е. чтобы индивидуальная часть пенсии приобретала все больший вес, укреплялась связь между взносами и выплатами.

Иными словами, если человек, работая платит более высокие взносы, он может рассчитывать на более высокую индивидуальную часть пенсии в будущем. А назначение общей части пенсии – сохранение социальной справедливости.

В этом году пенсии повышались два раза: в январе – в среднем на 12 проц., в июле – еще на 5 проц.

Подсчитано, что на основную индексацию пенсий в следующем году потребуется почти 400 млн. евро, на дополнительную индексацию индивидуальной части – 120 млн. евро.

В следующем году, как и в этом году, пособие одинокого лица будет назначаться автоматически и выплачиваться без отдельного запроса. Подсчитано, что с начала следующего года около 240 тыс. человек получат пособие одинокого лица в размере 35 евро.

В 2023 г. на пособия одинокого лица планируется выделить около 101 млн. евро.

Эти предложения еще предстоит одобрить Сейму.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!