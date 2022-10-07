Премьер: коммунальная цена на электроэнергию для населения в 2023 году будет 28 центов

Литовский премьер Ингрида Шимоните сообщила, что правительство планирует с января компенсировать жителям повышенные цены на электроэнергию, чтобы цена на нее достигла 28 центов за киловатт-час.

"Цена на электроэнергию в коммунальном снабжении может вырасти до 28 центов с нынешних 24 центов", - сказала премьер-министр на пресс-конференции в пятницу после того, как представила госбюджет на следующий год.

"Цена, рассчитанная Государственным советом по регулированию энергетики, на тот же период превышает 60 центов. (...) Это означает, что при цене более 60 центов потребители будут платить не более 28 центов с января. Поэтому 30 центов и более придется покрывать за счет государственных денег, как сейчас покрывается разница между 24 центами и соответствующей рыночной ценой", - добавила она.

По словам премьер-министра, с 1 января следующего года цена на газ должна вырасти примерно на 40%. Для тех, кто использует газ для отопления, ставка после компенсации составит 1,07 евро за кубический метр по сравнению с нынешним тарифом ​​77 центов.

«Если государство компенсирует почти половину стоимости электроэнергии за счет средств налогоплательщиков в этом году, а с 1 января будет компенсировать больше половины, так как сама цена растет, то в случае с газом этот коэффициент еще выше, потому что теперь компенсируется три четверти цены. С 1 января (...) будет компенсироваться более двух третей стоимости", - сказал премьер-министр.

По ее словам, такие же принципы компенсации цены на электроэнергию будут применяться и при независимом снабжении.

Шимоните говорит, что правительство предлагает максимально мягкое повышение цен на энергию.

На компенсацию жителям тарифов на электроэнергию и газ в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 812 млн евро. По словам премьер-министра, для этого нужно будет брать кредиты.

Шимоните отметила, что трудно сказать, как будут выглядеть цены на электроэнергию и газ весной и во второй половине года. Она также заявила, что для нормализации ситуации необходимы европейские решения по ограничению цен на электроэнергию и газ.

«Мы призываем найти европейское решение, и наиболее подходящим решением является отделение цен на газ от цен на электроэнергию, что позволило бы стабилизировать инфляцию, уменьшить ненормальные пики, возникающие из-за колебаний на рынке газа, и иметь конкурентно сопоставимые условия во всем Евросоюзе, что очень важно, потому что ЕС — это не просто союз, а общий рынок и условия работы на общем рынке должны быть максимально похожими», — сказала она.

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