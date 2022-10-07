Министр финансов: на смягчение цен на энергоносители для бизнеса – 2,5 млрд евро

На смягчение цен на энергоносители для бизнеса в последнем квартале этого и первом квартале следующего года планируется направить почти 2,5 млрд евро, говорит министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

"Ввиду сегодняшней ситуации и для сохранения общей конкурентоспособности в Европейском союзе, так как другие страны принимают определенные решения, это неизбежно влияет и на литовский бизнес, поэтому предлагается дополнительный пакет, связанный с последним кварталом этого года и первым кварталом следующего года", - сказала Скайсте на пресс-конференции в пятницу, представляя государственный бюджет на следующий год.

"Общий эффект, который предлагается с новыми мерами, составляет около 2,5 млрд евро", - сказала министр.

С октября текущего года по март следующего года (включительно) на компенсацию части возросших цен на электроэнергию для бизнеса будет выделено 446 млн евро.

Также в этом году планируется выделить из бюджета 2022 года 30 млн евро субсидий энергоемким предприятиям.

По словам министра, субсидии получат около 1,5 тыс. предприятий путем возврата части ранее уплаченных налогов. Как сказала Скайсте, вполне вероятно, что субсидии будут привязаны к части подоходного налога на физических лиц и налога на прибыль, уплаченных в прошлом году.

Министр говорит, первоначально на такие субсидии планируется установить верхний предел в 0,5 млн евро и нижний предел в 500 евро.

"Налоговые каникулы" также будут предложены с пятницы тем предприятиям, чьи затраты на энергоносители составляют не менее 10%.

"В течение этих двух кварталов предприятия могли бы воспользоваться средствами в размере около 1,2 млрд евро для поддержания оборота и получения таким образом беспроцентного кредита", - добавила министр.

По словам Скайсте, в настоящее время компании также могут получить оборотные и инвестиционные кредиты в соответствии с военным коммюнике в размере 50 млн евро, также готовится средство в размере 31 млн. евро, которое позволит брать кредиты предприятиям в сельскохозяйственном секторе.

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