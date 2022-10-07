Премьер-министр: льгота НДС для гостиниц будет бессрочной, для кафе – до середины года

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что 9-типроцентная льгота налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц станет бессрочной, а для предприятий общественного питания компаний она будет применяться до середины года.

"Мы решили убрать срок льготы НДС для отелей, поскольку срок был установлен предыдущим правительством (аргументов) за временность этой льготы немного, потому что отели — это та деятельность, которая не может различать своих клиентов в зависимости от того, являются ли они субъектами зарубежного бизнеса или конечными пользователями", - сказала на пресс-конференции в пятницу премьер-министр, представляя госбюджет на следующий год.

По ее словам, в результате, не имея права на нулевую ставку НДС, гостиницы "имеют некоторую конкурентную нелогичность".

Между тем льгота для предприятий общественного питания будет действовать до середины года, чтобы облегчить переходный период, сказала премьер-министр.

"Правительство предложит продлить льготу на полгода, чтобы в секторе общественного питания не произошло каких-то дополнительных серьезных изменений в январе, когда у нас будут более высокие цены на электроэнергию и другие проблемы", - сказала Шимоните.

"Хочу подчеркнуть, что эта льгота была установлена как временная, я сама инициировала ее как временную и продолжаю придерживаться этого мнения", - добавила она.

Ранее правительство заявило, что не намерено продлевать льготу для ресторанов, несмотря на опасения бизнеса, что если этого не сделать, то некоторые предприятия вынуждены будут закрыться.

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