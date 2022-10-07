Арт-проект галереи AV17: это не авария!

Возле городской ратуши Вильнюса сейчас можно наблюдать перевернутый автомобиль. Но не спешите вызывать полицию, это инсталляция Дайнюса Лишкявичюса “Что если?/Ситуация/Параллели” в рамках проекта галереи AV17.

Дайнюс Лишкявичюс, рассказывая об идее перевернутого автомобиля, возвращается в 2002 год, когда Вильнюс посетил президент США Джордж Буш, чтобы поздравить нового члена НАТО - Литву.

В описании к своей инсталляции Лишкявичюс задается серьезным вопросом, "что, если то, что происходит в Украине, уже происходит у нас? Возможно ли, что это могло произойти? Или мы уже сражаемся с Россией в Третьей Мировой войне?"

Галерея AV17, продолжая традицию представления современной скульптуры в нетрадиционных городских пространствах, с июля организует шестимесячный проект, в ходе которого на фасаде Вильнюсской ратуши выставляются современные скульптуры и инсталляции. Это совместный проект галереи и мэрии Вильнюса, в рамках которого шесть современных литовских художников показывают по одной работе каждый месяц. Это Альгис Каспаравичюс, Рафал Писляк, Римантас Милькинтас, Дайнюс Лишкявичюс, Донатас Янкаускас, Юрга Барилайте - известные в Литве и за рубежом художники среднего поколения, чьи работы уже экспонировались в общественных местах в Литве и за рубежом.

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