В Шяуляй начинается строительство третьего военного городка

В пятницу в Шяуляй начнется строительство третьего военного городка, сообщило Министерство обороны.

На строительной площадке состоится символическая церемония закладки капсулы времени, капсула с письмом для будущих поколений будет заложена в фундамент будущего городка в Шяуляй командующим Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом, вице-министром обороны Вилюсом Семешкой и председателем правления Eika Робертасом Даргисом.

В прошлом году Министерство обороны подписало контракт на строительство военного городка в Шяуляй с принадлежащими этой компании предприятиями Partnerystes projektai keturi и ЗАО Samogitia miestelis.

Расчетная площадь военного городка батальонного размера в Шяуляй составляет 7,8 га. В городке будут построены административные и специальные здания: казармы, столовая, штаб, медицинский пункт и др.

Планируются также спортивные сооружения и площадки. В городке будут построены и здания технического назначения: склады, гаражи, будет заправка, автомойка, помещение для техников. Также предусмотрены площадки для построений и техники, парковочные места, среди которых есть специально приспособленные для электромобилей и людей с ограниченными возможностями.

Строительство первых двух новых военных городков началось чуть раньше – в августе-сентябре в Рокантишкес Вильнюсского района и городке Паюрис Шилальского района были заложены символические капсулы времени. Строительство этих двух военных городков осуществляет предприятие Salvinta, входящее в состав компании Darnu Group.

Партнерские соглашения по строительству всех трех военных городков подписаны сроком на 15 лет, из которых срок два с половиной года предназначен для проектирования и строительства, а срок 12,5 лет - для осуществления надзора и обслуживания инфраструктуры. Строительство этих городков планируется завершить в конце 2023 – начале 2024 года.

Строятся военные городки для размещения частей бригад Gelezinis Vilkas и Zemaitija литовской армии. Во всех трех новых городках смогут служить и работать до 2,5 тыс. военнослужащих и гражданские служащих системы обороны.

Строительство трех военных городков является стратегическим проектом Министерства обороны. Он направлен на повышение боевых возможностей Литвы, обеспечение физической инфраструктуры для постоянного развертывания боевых возможностей литовской армии, укрепление обороны и сдерживания.

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