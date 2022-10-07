Нарушители ответственности не избегут: вскоре на дорогах появится еще больше постов контроля скорости

В ближайшее время на литовских дорогах появится больше секторных постов контроля скорости (измеряющих среднюю скорость на определенном участке). Полиция говорит, что больше всего их появится около крупных городов. Такие ПКС ежегодно фиксируют сотни тысяч нарушений, но становятся ли сознательнее литовские водители?

О новых ПКС LNK рассказал глава Литовской службы дорожной полиции Витаутас Грашис.

На вопрос, где появятся новые ПКС, он ответил, что такие приборы принадлежат не полиции, а Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД), она и решает, где их устанавливать. Однако он заверил, что чаще всего такие ПКС устанавливают на аварийных участках.

"Их обычно устанавливают там, где происходит много ДТП, причиной которых бывает превышение скорости", – сказал Грашис.

Грашис сказал, что самые большие проблемы, связанные с превышением скорости, фиксируются в крупных городах и рядом с ними.

По его словам, появление ПКС в таких местах будет побуждать сознательность участников движения. Грашис признал, что благодаря ПКС фиксируется больше нарушений.

"До ушей водителей уже дошло, что такие системы действуют на дорогах, но вот до мозга - не всем. К сожалению, в Литве часто превышают скорость. Конечно, статистика несчастных случаев на дорогах улучшается. Хотелось бы, чтобы ситуация была лучше", – сказал Грашис.

Он отметил, что чаще всего фиксируют превышение скорости на 20 км/ч, но бывают и больше 50 км/ч.

"Уровень сознательности водителей растет, но хотелось бы, чтобы темп этого роста ускорился. Конечно, радары фиксируют и такие нарушения как отсутствие страховки или техосмотра, а это показывает, что ответственности водителям пока не хватает", – сказал он.

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