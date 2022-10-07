Ничем не оправданная жестокость: во время конфликта был подожжен мужчина

В Купишкском районе двое мужчин подожгли своего знакомого, а потом выбили ему зуб.

Полиция Паневежского округа отмечает, что конфликт произошел в Купишкском районе, в деревне Норюнай. Во время инцидента один мужчина облил брюки пострадавшего (1987 г.р.) бензином, а другой – поджег их. Пострадавшему удалось самому потушить огонь, но он получил ожоги.

Однако агрессоры не успокоились, мужчину избили, выбили ему зуб. Пострадавший обратился в полицию через 5 дней после инцидента. Обоих агрессоров он знает.

Полиции передали фамилии подозреваемых, их ищут. Полиция начала расследование по факту нанесения физической боли или небольшого ущерба здоровью.

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