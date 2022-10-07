На границе Латвии в четверг не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы, а в среду польские власти не пустили в страну 116 мигрантов.
Самое большое число мигрантов в этом году было развернуто на границе 20 сентября - 135. Большее число мигрантов пограничники развернули только 12 ноября прошлого года, когда на территорию страны не было пропущено 144 человека.
Всего с января этого года в Литву не пропустили 8,9 тыс. нелегальных мигрантов.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 16,7 тыс. таких мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.
СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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