Вильнюсец скончался от легионеллеза: его дочь подозревает, что он заразился дома

Жительница Вильнюса Инга еще не успела прийти в себя после утраты – на прошлой неделе скоропостижно скончался ее отец. Однако больше всего печалит причина смерти, которой можно было избежать. Мужчина скончался от легионеллеза. Его дочь подозревает, что мужчина заразился им в своей квартире в районе Науининкай.

Инга рассказала, что ее 74-летний отец был достаточно здоровым человеком, даже записался работать таксистом. К сожалению, начать работу не успел. Все, по словам женщины, началось с того, что он начал задыхаться. Однако поскольку у него была астма и бронхит, решили, что это связано с болезнями дыхательных органов. Однако на следующий день поднялась температура - 40 градусов.

"В Лаздинайской больнице выявили воспаление легких и сказали, что в вильнюсских больницах мест для госпитализации нет. Они предложили ехать в Тракай, но я не согласилась. Удалось положить в больницу на Антакальнисе. Его начали лечить от воспаления легких", – сказала Инга.

В больнице состояние быстро ухудшалось – отказали почки, появилась сердечная недостаточность, началась аритмия.

"Попалась хорошая врач, заведующая отделением. Провели обследование. Один анализ был на легионеллез. Через несколько дней получили ответ - да, это легионеллез. Привезли лекарства из Каунаса, лечили в отделении интенсивной терапии. Но все тщетно, он умер", – рассказала Инга.

Смерть наступила 28 сентября, причина смерти - легионеллез. Когда отец находился в больнице, она стала выяснять качество воды в доме, где он жил. Больница сообщила о смерти в Национальный центр общественного здравоохтранения (НЦОЗ).

"В том доме живут пожилые люди и дети, для которых эта болезнь особенно опасна. Из НЦОЗ мне звонили 3-4 раза. В последний раз мы выяснили, что они вообще не по тому адресу воду проверять собирались. Потом обещали перезвонить, но не перезвонили. Пап умер, сейчас тишина. Проблема ужасная. Если там проблемы с трубами, и распространяется легионеллез, не знаю, сколько людей может умереть", – заметила Инга, которая убеждена, что отец заболел дома.

"Думаю, мог заразиться, когда чистил зубы, иногда делал это холодной водой. Мог вдохнуть и в душе. Он никуда не выезжал, я ему даже товары с курьером присылала", – рассказала Инга.

"Кто отвечает за то, что не увеличил температуру горячей воды, а я из-за этого потеряла близкого человека. Тут проверить надо не только меня, там 12-этажный дом. Но все напрасно. Я благодарна больнице, уход был отличным. Но чтобы в XXI веке человек умер от воды... Очень жаль", – продолжила женщина.

НЦОЗ не мог ответить, взяли ли на анализ пробы воды в доме, где жил покойный. Специалисты лишь отметили, что от легионеллеза может защитить правильный присмотр за системой подачи воды и подходящая температура.

"Поставщики горячей воды обязаны поставлять воду требуемого качества и проводить профилактические работы, чтобы не было возможности размножения легионелл. И жители должны проявлять бдительность. Если вода меньше 50 градусов, надо немедленно обращаться к поставщику услуги. Когда фиксируется легионеллез, мы всегда проводим исследование воды в доме. Если находим бактерии, то требуем провести дезинфекцию системы и делаем повторный анализ", – сказано в ответе представителя НЦОЗ Юстины Петравичене.

Компания Rasų valdа, которая администрирует дом, утверждает, что регулярно проводит профилактику и никаких сообщений о легионеллезе не получала.

Легионеллез – это заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Заразиться им можно при вдыхании паров воды с содержащимися бактериями. Основными источниками инфекции являются водораспределительные системы. Обычно болезнь не представляет опасности для большинства здоровых людей и склонна вызывать симптомы болезни лишь у людей с ослабленной иммунной системой или у пожилых людей

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