Видео: вооруженные автоматами белорусские пограничники портят колючую проволоку на границе с Литвой

СОГГ поделилась видео. На нем видно, как вооруженные автоматами белорусские пограничники портят колючую проволоку на границе с Литвой, чтобы организовать нелегальный переход границы.

СОГГ сообщает, что двое белорусских пограничников были в униформе и с автоматами. Позже они и еще трое нелегалов с тремя привезшими нелегалов лицами сели в служебный микроавтобус и поехали вдоль границы.

Хронология инцидента:

В среду ночью пограничники Падварёнской заставы с помощью системы видеонаблюдения заметили 12 человек около деревни Табаришкяй (Шальчининкский район) на территории Беларуси.

Группа подошла к защитному заграждению на границе с Литвой – колючей проволоке и забору.

7 из 12 были нелегалами, 2 – пограничники в униформе и с автоматами и 3 представителей белорусских спецслужб.

Белорусские пограничники стали разрезать колючую проволоку, потом металлические сегменты забора, ломать ворота.

Через несколько минут, через брешь в заборе в Литву направили нелегальных мигрантов. Мигрантов задержали литовские пограничники.

В то же время 5 представителей белорусских служб скрылись с места происшествия и из-за кустов следили за литовскими пограничниками.

Литовские пограничники зафиксировали повреждения в заграждении.

У нелегалов - 6 мужчин и 1 женщины - документов не было. Они сказали, что являются гражданами Ирана и Бангладеша.

Через час белорусские служащие вышли из кустов и ушли глубже на территорию Беларуси. Там они сели в служебный микроавтобус УАЗ и уехали вдоль границы.

УАЗ стоял у шлагбаума на патрульной дороге, сюда посторонние пройти не могут.

Нелегалам помощь не требовалась, они чувствовали себя хорошо, были тепло одеты.

После проведения необходимых процедур, нелегалов вернули в Беларусь.

Ведется расследование.

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