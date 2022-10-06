На следующей неделе скульптуры на Антакальнисском кладбище накроют защитной тканью

Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище на следующей неделе накроют защитной тканью. Такое решение Вильнюсский муниципалитет принял после того, как на стелах было написано нецензурное слово. Кроме того, в этом месте планируют установить видеокамеру.

"Пока действуют временные защитные меры, стелы будут закрыты. Мы планируем накрыть их на следующей неделе и вплоть до демонтажа. Кроме того, установим видеокамеры, которые помогут защитить от вандалов", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Такое решение принято в ожидании вердикта Комитета по правам человека ООН.

В среду мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что решение демонтировать стелы было принято, чтобы не злить людей и не привлекать вандалов.

Напомним, что на этой неделе на памятнике написали нецензурное слово.

В начале июня политики столичного муниципалитета единогласно приняли решение о демонтаже шести фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат времен Второй мировой войны. После российского вторжения в Украину столичные власти следуют примеру других муниципалитетов, которые стремятся избавиться от наследия советского тоталитарного режима, оставшегося на кладбищах.

Минюст информировал, что в Комитет по правам человека ООН обратились лица, назвавшие себя "этническими русскими": ездивший на встречу с представителями белорусской власти Казимерас Юрайтис, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, в позиции Литвы отмечено, что временные меры защиты Комитет принял на основе вводящей в заблуждение информации.

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