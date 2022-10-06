Каунасцы сообщают, что в Старом городе поселились крысы

Жители хотели место для парковки, а в обмен получили вонь, мусор и крыс. Такова повседневность жителей многоквартирного дома в Каунасе. Решить проблему непросто.

На видео видно, как крысы снуют вперед-назад. Видео сделано в Каунасе, на ул. Муйтинес, в нескольких сотнях метров от Ратушной площади.

"Крупные. Крысы Старого города, настоящие, страшные", – признала жительница.

"Это очень плохо, крысы все разбрасывают, кошки растаскивают мусор", – возмущалась одна женщина.

Крысы в Старом городе завелись после того, как соседи из соседнего дома через суд вытребовали, чтобы компания Kauno švara убрала контейнеры и вместо них оборудовала стоянку для машин. После этого работники коммунальных служб разрешили оставлять мусор на улице в специальных мешках.

"Мы вывозим каждый день. Они могут оставлять перед вывозом. Но знаете, оставляют не только бытовой мусор, но и вторсырье, но и крупный мусор и просто мусор не в мешках", – сказал LNK представитель Kauno švarа Йонас Трумпа.

Поэтому стоит смрад, валяется мусор. "Мы вывозим в 7-8 часов, потом в 9-10, еще и вечером приезжает мусоровоз", – сказал Трумпа.

Однако крысы успевают устроить пир и растаскать мусор, а потом греются в дырах стены Каунасской коллегии. Коллегия пытается заделывать дыры, но крысы их снова прогрызают.

"Раньше мы просили убрать контейнеры, а сейчас хотим, чтобы их вернули", – признала одна из местных жительниц.

Но вернуть контейнеры никто не может из-за нехватки места.

"Мы предлагаем жителям каждому приобрести свой контейнер, но жители уверяют, что у них во дворе нет для этого места", – пояснил Трумпа.

Жители хотят, чтобы оборудовали подземный контейнер, но это невозможно из-за магистральных труб. сейчас коммунальные службы с муниципалитетом ищут место для контейнера.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!