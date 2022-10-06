В Вильнюсе мужчина угрожал сожительнице и взял на таран ее автомобиль

В четверг рано утром в Вильнюсе полиция выясняла необычный инцидент – мужчина не только угрожал своей сожительнице, но и подставил под угрозу ее здоровье.

В 8 ч. в полицию сообщили, что на ул. Габиёс столкнулись три автомобиля, женщине требуется помощь врачей.

Полиция выяснила невероятные обстоятельства происшествия.

Женщина (1977 г.р.) сказала, что в 7.17 ч. в квартире на ул. Укмергес во время словесного конфликта ее сожитель (1976 г.р.) угрожал ей расправой.

После конфликта она уехала из дома на своем автомобиле Ford, а около 8 ч. попала в ДТП на ул. Габиёс. Машину женщины на таран взял сожитель.

Она почувствовала, что сзади в ее машину врезался автомобиль, после чего ее машина столкнулась со стоявшей перед ней машиной. Выяснилось, что виновником ДТП был сожитель женщины, и он совершил ДТП намеренно.

Полиция информировала, что виновник ДТП - водитель Mercedes Benz, который с места происшествия уехал.

Полиция нашла мужчину.

Нетрезвый подозреваемый был закрыт в КПЗ.

Пострадавшей после оказания помощи в больнице, назначили амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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