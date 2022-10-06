Генпрокурор Литвы: мы погрязли в долгах, люди бегут с работы

Литовской прокуратуре из-за недостаточного финансорования не хватает денег на обеспечение работников, зарплаты неконкурентоспособные, утверждает генпрокурор Литвы Нида Грунскене.

В Литве готовят реформу государственной службы, поэтому 6 октября фракция соцдемов пригласила на встречу генпрокурора Литвы. Грунскене призвала повышать зарплаты прокуроров.

По ее словам, в большинстве стран Европы существует практика и рекомендации, согласно которым зарплаты прокуроров должны быть схожими с зарплатами судей. В Литве же сначала планируют повысить зарплаты судей, а зарплаты прокуроров повышать вместе с ними не планируют.

Грунскене сказала, что бюджет прокуратуры - 34 млн. евро, почти все деньги идут на зарплаты. Чтобы повысить зарплаты на 5-10% потребуется еще 12,7 млн. евро. У прокуратуры есть долг в размере 650 000 евро.

Она заметила, что "Литовская почта" за долги угрожает не рассылать письма прокуратуры, а денег нет.

Грунскене сказала, что авторы реформы не объясняют, почему они приравняли прокуроров уставным служащим, зарплаты которых повысят только с января 2024 года.

По словам генпрокурора, уже сейчас прокуратура сталкивается с проблемами при поиске работников.

"Работа прокурора стала непривлекательной, в этом году даже не проводили экзамен, не было необходимого числа желающих", – заметила Грунскене.

МВД отмечает, что зарплаты судей повышают в первую очередь, поскольку их не корректировали с 2008 года. Без повышения сложно удержать профессионалов.

По данным Грунскене, в Литве работают 607 прокуроров. В прошлом году ушли 22, в этом – 20 прокуроров. Приняли всего 4.

Генпрокурор напомнила, что коллектив стареет.

Зарплаты, по ее словам, сейчас "совершенно неконкурентоспособные": часто это меньше 1000 евро "на руки".

"Из-за низких зарплат люди уходят с работы, потому что не могут содержать семью на такие деньги", – заметила Грунскене.

Из-за нехватки средств прокурорам не платят за дежурства в выходные и после рабочего времени. У прокуратуры нет средств даже на обновление компьютеров, телефонов, автомобилей.

Нет денег на ремонты зданий, поэтому, к примеру, в Таураге и Кедайняй помещения прокуратуры не ремонтировали с 90-ых.

Немало средств прокуратура тратит на переводы. Например, перевод обвинительного акта по одному делу на редкий язык стоил 14 000 евро.

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