Литовская федерация бокса осуждает решение вернуть русских атлетов на соревнования

Литовская федерация бокса (ЛФБ) в среду осудила решение Международной ассоциации бокса о возвращении на соревнования боксеров из России и Беларуси, она также намерена обсуждать ответные действия.

"Сложно поверить в то, что происходит. Мы осуждаем и будем осуждать решение IBA, по поводу которого не посоветовались ни с одной национальной федерацией. Самое большое опасение, что бокса может не остаться среди олимпийских видов спорта, а этого мы не хотим", - в пресс-релизе заявил президент ЛФБ Дарюс Шалуга.

Федерация в ближайшее время намерена созвать собрание Исполнительного комитета, на котором будет обсуждать, что нужно предпринять в создавшейся ситуации.

Как отметила Международная федерация бокса, решение о возвращении спортсменов из России и Беларуси на соревнования принял совет директоров.

"Новое решение вступает в силу немедленно. IBA твердо верит, что политика не должна влиять на спорт, поэтому для всех спортсменов должны быть созданы одинаковые условия", - говорится в пресс-релизе.

"Уважая свою автономию как международной спортивной федерации, IBA останется политически нейтральной и независимой", - утверждается в нем.

После начала инвазии России в Украину Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Такое решение приняла часть организаций.

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