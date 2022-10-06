Baltpool: в октябре цена отопления выросла в два раза, такой может остаться на весь сезон

BNS ru.DELFI.lt

Литовская биржа энергоресурсов Baltpool прогнозирует, что после повышения средней цены на централизованное отопление в два раза до 10,29 цента за киловатт-час такая цена может сохраниться в течение всего отопительного сезона.

"Это только начало отопительного сезона. Мы не знаем, какими будут цены, часть топлива еще не закуплена. Однако определенные прогнозы позволяют делать предположения, что эти цены (цены на отопление в октябре – BNS) приблизительно такие, какими они будут в течение всего отопительного сезона. Они, возможно, еще немного поднимутся (...), но это уже не будет в разы - мы говорим о нескольких процентах", - сообщил журналистам в четверг глава Отдела по торговле биржи Вайдотас Йонутис. По данным Госслужбы по регулированию энергетики (ГСРЭ), которые опубликовала биржа Baltpool, средняя стоимость централизованного отопления в октябре составила 10,29 центов за киловатт-час (без НДС) - в два раза больше, чем в прошлом году (5,16 цента) и на 24% больше, чем в начале прошлого отопительного сезона (8,26 цента). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!