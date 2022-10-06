Прогноз цен на отопление в Литве: в одном крупном городе цена может быть на 140% выше

Растущие цены на энергетику привели к подорожанию отопления, однако, по сравнению с ценами за прошлый сезон, этот рост нельзя назвать очень сильным, если иметь в виду геополитические изменения. Кроме того, в Литве ситуация лучше, чем в странах, где отопление используют газ. В октябре средняя цена на отопление в Литве на 24% выше, чем в марте этого года.

"В этом месяце прогнозируют цену в размере 10,29 цт за кВт/ч (без НДС). Если сравнивать с октябрем 2021 года - это на 100% больше, но если сравнивать с мартом, то это на 24% больше", – сказал глава биржи Baltpool Вайдотас Йонутис.

По его словам, ситуация в Литве намного лучше, чем в других странах Европы. Если бы энергетический сектор не освободился от зависимости от российского газа, цены были бы в 4 раза выше.

По данным Baltpool, на ценах больше всего сказался энергетический кризис в Европе, вызванный войной в Украине: из-за остановки экспорта биотоплива из Беларуси, цена на него в Литве выросла в два раза – до 46 евро за МВт/ч. Природный газ подорожал примерно в три раза, до 250 евро за МВт.

Šilumos kainos Foto: Baltpool

По словам Йонутиса, в Вильнюсе отопление будет стоить примерно столько, сколько стоило в прошлом сезоне.

Эксперт заметил, что больше проблем будет в городах, которые используют много газа. В Вильнюсе прогноз снизился после принятия решения об использовании мазута. Сейчас в Вильнюсе прогнозируют цену в размере 9,70 цт за кВт/ч (без НДС), это на 62% больше, чем в октябре 2021 г.

По данным ГСРЭ, в Каунасе в октябре цена будет выше, чем в октябре 2021 г. на 140% - 9,50 цт за кВт/ч, в Клайпеде - на 90% выше (10,06 цт за кВт/ч), а в Паневежисе - на 117% (11,13 цт/кВт).

По словам Йонутиса, разница в ценах зависит от доли газа, который используют для отопления в конкретном городе.

На вопрос, почему в Каунасе так выросла цена, Йонутис ответил, что это результат того, что в прошлом году в Каунасе была очень низкая цена на отопление.

По словам эксперта Baltpool, в течение всего отопительного сезона цены на отопление в Литве должны оставаться такими, как в октябре.

Baltpool не исключает, что в тех регионах, где для отопления используют много природного газа, цена может вырасти и больше чем на 140%.

"Из тех, кому цену устанавливает ГСРЭ, самой высокой цена будет в Биржае (…). Такие города будут, но, я думаю, государство решит этот вопрос, путем выплаты компенсаций – другого варианта нет", - сказал Йонутис.

По его словам, есть прогнозы, что в Европе энергетический кризис обострится еще больше, но положение Литвы, скорее всего, не ухудшится.

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