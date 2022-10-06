Полиция рассказала, какие рейды ждут водителей в октябре

Как и каждый месяц, Служба Литовской дорожной полиции сообщает, какие рейды ждут водителей.

Сообщается о следующих рейдах:

5–7 октября:

Будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами, как этого требуют ПДД.

10–16 октября:

Проверка грузового транспорта и автобусов (Operation Truck & Bus), которую проводят в большинстве стран ЕС (инициирована сетью European Roads Policing Network).

14–18 октября и 29–31 октября:

Проверка пешеходов и велосипедистов (в темное время суток, при плохой видимости), будут проверять носят ли они светоотражатели.

19–21 октября:

Превенция опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, пересечение перекрестков на красный свет и т.д.

24–26 октября:

Проверка поведения водителей за рулем - деятельность несвязанная с вождением (мобильные телефоны и т.д.). Средства безопасности - ремни безопасности, детские кресла, шлемы.

28–31 октября:

Проверка участников движения на трезвость (водителей автомобилей, самокатов, велосипедов и т.д.).

Внимание: окружные комиссариаты могут проводить на своих территориях дополнительные рейды.

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