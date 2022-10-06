Вице-министр транспорта: Литва могла бы финансировать 12 авиарейсов

Согласно предложенной консультантами модели стимулирования воздушных перевозок Литва могла бы частично финансировать появление около 12 направлений полетов. Конкретное количество будет зависеть от того, сохранятся ли выделенные средства в бюджете страны, заявил BNS вице-министр транспорта.

"В проекте бюджета сумма предусмотрена, однако я не хочу ее разглашать, пока она не утверждена, но согласно подготовленному нашими консультантами анализу есть 12 стратегических новых направлений, которые могут получить финансирование по этой модели, одно из них - прямой рейс в Париж", - сообщил BNS Юлюс Скачкаускас.

По мнению временного директора Литовских аэропортов Ауримаса Стиклюнаса, согласно модели разделения риска с авиакомпаниями государство может поучаствовать финансово в появлении нужных ей рейсов.

"Суть модели - разделить риск управления направлением между аэропортом и авиакомпанией, при наличии прямых инвестиций Литвы в стратегически важные направления с учетом частоты рейсов, расписания, предложить количество мест и другие элементы", - в комментарии для BNS отметил А. Стиклюнас.

Он полагает, что один из основных критериев для этой модели - инвестиция должна окупиться как для аэропорта, так и для авиакомпании за максимальный срок в 10 лет.

Вице-министр не исключил возможности, что, к примеру, временно до летнего сезона остановленный рейс Вильнюс-Брюссель в худшем случае можно будет поддержать согласно данной модели. Правда, вице-министр не раз подчеркнул, что есть "вероятность в 99%", что в этом не будет необходимости, так как "это направление старое, окупающее себя, а остановлено оно только из-за технических обстоятельств".

Бизнес-план по стратегическим для Литвы направлениям полетов разработала британская компания Informa Markets.

Летом сообщалось, что предложенная модель поощрения авиасообщения должна на десять лет обеспечить сообщение по 10 важным для Литвы направлениям, среди которых Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Мюнхен, Рим.

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