Ужесточенный порядок для россиян не помеха: делятся советами, как обойти ограничения

С 19 сентября в Литву могут приезжать россияне, попадающие в список исключений. С 19 сентября в Литву въехали больше 20 000 россиян, а на КПП развернули 315. Сколько россиян въезжает через Латвию, Польшу или прилетает на самолетах вообще никто не считает. Правящих критикуют за это, но в ответ слышится утверждение, что ситуацию может решить только единое европейское постановление.

В тот день, когда министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что туристов враждебной страны в Литву впускать не будут, российский блогер и путешественник Глеб Степанский поделился селфи около Клайпедского железнодорожного вокзала.

"Друзья, мы живем в тяжелое время. Но даже сейчас вы можете получить шенгенскую визу", – писал он в социальной сети Vkontakte.

Он успел приехать в Литву за день до вступления в силу запрета на въезд российских туристов, рассказал о своих проблемах во время путешествия по Европе. В августе он возмущался очередями около посольства Испании в Москве.

Rusų keliautojas Foto: Vk.com

7 сентября он уже держал в руках паспорт и билеты в Европу, рассказывая, что должны делать желающие получить шенгенскую визу. После 12 сентября, когда Европа усложнила порядок выдачи виз россиянам, он дал своим фолловерам ссылку на сайт с подробными инструкциями для россиян, как попасть в Европу.

На сайте указано, что визы дорожают с 35 до 80 евро, а с 15 до 45 дней удлиняется срок подтверждения, кроме того, растет вероятность получения отрицательного отказа. Сообщается, что туристы - не приоритет, Европа сосредоточена на выдаче долгосрочных виз.

Rusų keliautojas Foto: Vk.com

Такие визы как и разрешение на жизнь в зоне шенгена для россиян - золотой билет. Они дают возможность путешествовать по Европе не только на самолетах, но и через наземные границы. Только в Литву с 19 сентября так приехала половина россиян – 10 002.

Долгосрочные визы (визы D) - популярная тема в группах Telegram, где россияне делятся информацией, как выехать из страны.

В группе "Релокация в Литву" россияне делятся своим опытом, сколько им пришлось ждать долгосрочную визу, куда лучше обращаться. Все происходит не так быстро, как им хотелось бы, иногда ждать приходится 4 месяца.

Департамент миграции обещал предоставить Delfi данные о том, сколько россиян обращались за видом на жительство и долгосрочными визами, сколько заявок было удовлетворено. Пока информация не предоставлена, но LRT сообщал, что до середины июля 1687 граждан РФ получили виды на жительство, отклонена одна заявка.

Несмотря ни на что, запрет на выезд российских туристов возымел действие По данным СОГГ, поток въезжающих сократился на 40-45%.

Это показывает и поездка Степанского. Он неделю провел в столице Австрии, потом делился снимками с пляжей Сардинии, но спешил с въездом в Литву до 19 сентября.

Ruso kelionė Foto: Vk.com

Если бы он не успел до 19 сентября, мог бы прилететь сюда на самолете, например, из Турции. Так с 19 сентября в Литву выехал 281 россиянин.

В группе "Релокация" на Telegram делятся возможностями бегства из России. Анализ сообщений с начала мобилизации показывает, что ни Европу, ни страны Балтии там не обсуждают. Чаще всего пишут о Казахстане, Армении, Беларуси, Сакартвело, Турции. Из европейских стран чаще упоминается Германия, поскольку она принимает бегущих от мобилизации россиян.

Литву упоминают дважды. Один раз спрашивают, точно ли Литва не принимает с туристическими визами? А второй вопрос: "Кто в Литве, сколько стоит проживание: аренда, налоги, поездка, еда?". На этот вопрос отвечают, что в Вильнюсе потребуется как минимум 1200 евро, в Каунасе или Клайпеде хватит 800.

Одновременно с Литвой границы россиянам закрыли Латвия, Эстонии и Польша. Чуть позже это сделала Финляндия (сюда в первую неделю мобилизации в России приехали 42 349 россиян, а назад вернулись всего 24 801).

По данным Frontex, попав в ЕС эти люди могут свободно перемещаться по Европе. Delfi уже писал, что из Хельсинки россияне на самолете летели и в Вильнюс.

Frontex duomenys

Представители СОГГ признали, что в аэропортах никто не считает, сколько россиян прилетает в нашу страну из стран ЕС и что они здесь планируют делать.

Билотайте в парламенте сказала, что для введения контроля в аэропортах нужно единое решение ЕС.

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