ДТП на объездной дороге в Прекуле, произошло лобовое столкновение

В среду вечером на на объездной дороге в Прекуле произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали два человека. Одна женщина лишилась сознания.

ДТП на дороге Клайпеда-Шилуте произошло после 20 ч. По Единому номеру помощи сообщили, что столкнулись Mercedes-Benz и VW Passat.

На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели. На месте выяснилось, что оба автомобиля серьезно пострадали. В ДТП травмы получили два человека - мужчина получил травму ноги, а женщина лишилась сознания. По предварительным данным, никто не был зажат.

По данным полиции, автомобилем VW Passat управляла женщина 1993 г.р. За рулем Mercedes-Benz был мужчина 1984 г.р. По предварительным данным, Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и стал виновником ДТП.

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция. Оба пострадавших доставлены в больницу. Автомобили стояли поперек проезжей части, поэтому проехать по дороге после ДТП было невозможно.

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