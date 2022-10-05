Жуткая картина на улице Вильнюса: в инциденте участвовал известный адвокат

На одной из улиц столицы люди стали очевидцами жуткой картины - в разгаре конфликта родители, которые сейчас разводятся, сделали заложником ситуации своего ребенка и тащили его каждый к себе. Очевидцы заметили, что отец мальчика – известный адвокат Альбертас Банджюс.

Delfi связался с адвокатом по телефону, Банджюс заверил, что хотел только отвезти ребенка в музыкальную школу, но его мать не дала этого сделать. Он пытался забрать мальчика у матери. Люди, которые зафиксировали эту ситуацию, сказали, что мужчина вел себя с женщиной очень грубо. Сам адвокат не скрывал, что его отношения с бывшей женой не самые лучшие, поэтому и разгорелся конфликт.

"Женщина стала звать на помощь, подошли молодые парни, они пытались отстранить адвоката. Женщина с ребенком успела убежать и села в троллейбус. К адвокату подошли люди, стали его корить. Адвокат позволил себе вульгарные реплики в адрес незнакомых людей", – рассказали очевидцы.

Бенджюс сказал Delfi, что дети живут с бывшей женой. Однако он тоже о них заботится, причина этого конфликта - он, а не мать ребенка записал его в музыкальную школу. Какое-то время мальчик занимался музыкой, Бенджюс купил ему и музыкальный инструмент, но во вторник, когда он приехал за ребенком в школу, чтобы отвезти на музыку, не нашел там мальчика.

"Я как раз сейчас пишу заявление главе Службы по защите прав детей, чтобы пресекли самоуправство матери. Она не пустила мальчика в музыкальную школу, она делает все специально, чтобы он туда не ходил. Я просто хотел взять ребенка, а она вцепилась в него и не отпустила. Я не знаю, насилие ли это - желание отвезти ребенка на музыку", – вопрошал адвокат.

Ни полиция, ни Литовская адвокатура пока не получали жалобы в связи с инцидентом. Однако у Бенджюса уже были проблемы из-за недолжного поведения. Адвокатский суд чести рассмотрел дисциплинарное дело в отношении Бенджюса и 29 апреля 2019 года констатировал, что адвокат своими действиями нарушил законы адвокатуры ЛР. Правда, Бенджюсу назначили только выговор.

Сделанное на улице видео просмотрели в адвокатуре. Конфликт расценили пока только с человеческих позиций. Если бывшая супруга адвоката обратится с жалобой или в адвокатуру обратится полиция, тогда адвоката ждет еще одно дисциплинарное дело.

"Никто не должен так себя вести с ребенком. Если Литовская адвокатура получит жалобу женщины, то будет проведено расследование. Расследование может быть начато и в случае обращения правоохраны", – сказала представитель адвокатуры Ева Палилюнене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!