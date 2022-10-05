Забастовка сработала и не начавшись: миллионы из бюджета, только бы не начался хаос на улицах столицы

Эдгарас Савицкас ru.DELFI.lt

В среду горсовет Вильнюса одобрил повышение расценок за услуги "Вильнюсского общественного транспорта", поэтому Вильнюсский муниципалитет выделит компании в этом году дополнительные 5,586 млн. евро. Часть этих средств пойдет на повышение зарплат учителей. Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что такого результата удалось добиться только после того, как оппоненты поняли, что забастовка неизбежно состоится.