В Вильнюсском районе на павильоне остановки появились символы российской армии

В Вильнюсском районе, в Скайдишкес, вандалы нарисовали на павильоне остановки символы российской армии - буквы Z. Эту символику использует российская армия, напавшая на Украину.

Сообщение об инцидент Вильнюсская полиция получила в среду. На павильоне нарисованы как минимум три буквы Z.

Представитель отдела коммуникации полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что начато расследование.

Полиция сообщила об инциденте муниципалитету и попросила убрать эти запрещенные в Литве символы.

Напомним, что 19 апреля 2022 г. литовский парламент принял поправки к Кодексу административных правонарушений и запретил использование в Литве как Георгиевской ленты, так и символов войны в Украине букв Z и V.

За нарушение грозит административная ответственность – штраф физическим лицам в размере 300-700 евро, а юридическим 600-1200 евро. За повторное нарушение соответственно 500-900 и 800-1500 евро.

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