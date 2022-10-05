В Вильнюсе отопление включили в образовательных учреждениях, в некоторых учреждениях здравоохранения

Из-за переменчивой погоды Вильнюс решил начать отопительный сезон в образовательных учреждениях и в некоторых учреждениях здравоохранения. Эту информацию Delfi подтвердил представитель столичного муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

"27 сентября вступил в силу приказ главы администрации, согласно которому по мере необходимости можно включить отопление в образовательных учреждениях и в трех учреждениях системы здравоохранения. <...> В учреждениях здравоохранения постоянно проводят опросы, выясняют, нужно ли включать отопление, три изъявили такое желание", – сказал Грубинскас.

Отопление включено в поликлинике Новой Вильни, в Вильнюсской городской клинической больнице и Центре психического здоровья.

Муниципалитет отмечает, что это не означает начало отопительного сезона.

"Мы точно знаем, что отопление включили все образовательные учреждения, где проходит образовательный процесс, а учреждения здравоохранения одни включили отопление, другие скоро включат", – заметил Грубинскас.

Он заметил, что раньше отопительный сезон начинался с того, что отопление включали во всех образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения, а потом - в жилых домах.

"В этом году погода очень переменчивая. <...> Чтобы не включать всем, кому надо и кому не надо, мы провели опрос, и приняли решение", – сказал Грубинскас.

Delfi напоминает, что 4 октября о начале отопительного сезона сообщил муниципалитет Вильнюсского района - включили отопление в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения.

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