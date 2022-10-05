Новый опрос: оказывается, немалая часть литовцев оценивает войну в Украине иначе

13 из 100 участников опроса в Литве считают, что Россия не виновата в войне в Украине, а помощь последней оказывают чрезмерно большую. Такой результат удивил и главу компании Inspired UM, которая заказала опрос, Васариса Оржекаускаса. Он сказал LNK, что это означает, почему так много людей придерживается такого мнения.

По словам главы агентства, респондентов спрашивали: кто в ответе за войну в Украине?

"Ответы, честно говоря, удивили: 13% респондентов убеждены, что за это в ответе США или НАТО, или сама Украина. Это немалая часть жителей, ведь, это больше 200 000 человек", – сказал LNK paaiškino Оржекаускас.

"Все люди живут в каком-то своем пузыре. Наверное, и я не исключение", – рассуждал собеседник.

По его словам, опрос проводился в интернете.

"По охвату возрастных групп исследование репрезентативное. Те люди, которые считают, что в войне виноваты США, НАТО, также думают, что Украине оказывается слишком большая поддержка, гораздо большая, нежели требуется. Они, конечно же, не участвуют в инициативах оказания помощи Украине", – сказал Оржекаускас.

Исследование показало, что около 60% литовцев все же участвует в оказании всевозможной помощи Украине.

"Это исследование провели в рамках проекта, в котором мы участвуем. В рамках проекта людей призывают звонить в Россию по случайным номерам и излагать свое мнение о войне", – пояснил глава агенства.

Он считает, что вышеупомянутые, 13%, которые считают, что в войне виноват Запад или Украина, находятся в российском информационном пространстве, под его влиянием.

"Одни таких людей называют "ватниками", другие – пророссийски настроенными людьми. Это, наверное, больше вопрос идентичности этих людей, кто они, кем себя считают", – сказал Оржекаускас.

"Есть определенный круг людей, которые не идентифицируют себя как граждане Литвы, считают себя скорее жителями России в широком смысле, – не надо исключать такой возможности. Второй момент - информационный, после запрета российских каналов, содержание которых и без того "чистили", альтернативу русскоязычным не предложили. В Литве официально, мне кажется, нет какого-то телевидения на русском языке, нет и дискуссий о том, как это компенсировать людям", – заметил он.

В результате, такие люди начинают искать информацию в альтернативных источниках, например, в интернете, где могут быть и более радикальные высказывания.

"Решения нужны комплексные: это не только выбор СМИ. Это и воспитание, диалог с этими группами", – продолжил Оржекаускас.

Кроме того, по его мнению, в школах детей надо учить критическому мышлению.

"то главное, чему надо учить современную молодежь", – считает собеседник.

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