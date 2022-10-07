Avia Solutions Group в Абу-Даби будет обслуживать самолеты Wizz Air

Aвиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, которой руководит литовский бизнесмен Гедиминас Жемялис, открывает новую станцию ​​технического обслуживания в Абу-Даби, что в Объединенных Арабских Эмиратах.

В аэропорту Абу-Даби FL Technics, дочерняя компания Avia Solutions Group, будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт самолетов венгерской авиакомпании Wizz Air, говорится в сообщении группы.

Генеральный директор Avia Solutions Group Йонас Янукенас отметил, что Wizz Air запускает новые маршруты путешествий на Ближнем Востоке, а FL Technics открыла специальную станцию ​​обслуживания.

Новая линия технического обслуживания будет обслуживать парк самолетов Airbus A320 и рейсы из международного аэропорта Абу-Даби и в него.

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