Глава МИД Литвы: какой был бы смысл в НАТО, если бы в нем не было Украины

Министр иностранных дел: какой смысл был бы в НАТО, если бы Украина, победившая в войне с Россией, не стала членом сильнейшего в мире оборонного альянса

"Надеюсь, что их (вопросы – ELTA) никогда не придется поднимать, и мы сможем поздравить Украину со вступлением в оборонный клуб", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказал глава литовской дипломатии Г. Ландсбергис и отметил, что приветствует решение Владимира Зеленского подать официальную заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке.

"Очень правильно сделал президент Украины Зеленский, напомнив об этом стремлении. Поэтому я могу очень четко заявить – Литва его поддерживает", - сказал Г. Ландсбергис.

По словам политика, возникло бы много вопросов, если бы Украина, победившая в войне с Россией, в будущем не стала частью НАТО.

"Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл в НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый большой стратегический вызов в XXI в. – это агрессивная Российская Федерация и Украина является единственным государством, победившим в войне против Российской Федерации, и она остается вне НАТО... Тогда Украина становится больше, чем НАТО, она становится защитником НАТО. В каком-то смысле защитившей НАТО от стратегического противника НАТО", - сказал министр.

Политик отметил, что видит, как в контексте агрессии России против Украины в Европе появляется еще одно сильное трансатлантическое государство, поддерживающее присутствие США в Европе.

"Я вижу, что на европейском континенте рождается еще одно очень сильное трансатлантическое государство, которое после своей победы, я не сомневаюсь, станет членом НАТО и будет иметь чрезвычайно крепкую связь с США. С одной стороны, это понятно и объяснимо, с другой стороны, это показывает, что ЕС и европейский континент еще не смог сам стать таким якорем, геополитически и стратегически связывающим государство на многие десятилетия. Это сейчас делает Америка", - рассуждал министр.

Владимир Зеленский на прошлой неделе, в пятницу, заявил, что Украина подаст официальную заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Членство в НАТО будет означать, что на Украину распространяется пункт о взаимной защите 5 статьи договора альянса, в котором указывается, что нападение на одного члена считается нападением на всех членов.

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