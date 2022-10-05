Премию свободы предлагается присудить президенту Украины Зеленскому

Фракция свободы Премию свободы 2022 года предлагает присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому за его заслуги и заслуги украинского народа в борьбе за независимость, свободу и демократию перед лицом российской агрессии.

"Сегодня мы являемся свидетелями мужества Украины в войне России против нее. Украина – европейское демократическое государство, вынужденное в XXI веке в Европе бороться за сохранение своей территории, культуры и народа, и в то же время борется за нас против России, которая ведет геноцидную войну", - сказал староста Фракции свободы Витаутас Миталас.

В предложении Фракции свободы к Комиссии премии свободы подчеркивается, что после начала войны В. Зеленский поднимал и продолжает поднимать боевой дух, он первым отправлялся на освобожденные территории, например, в Изюм, не шел на компромиссы с врагом, поддерживал западное направление Украины и стал символом, вокруг которого сплотилось все украинское общество.

"Владимир Зеленский – моральный лидер демократического мира, который своей смелой позицией каждый день отстаивает гуманистические ценности. Именно Зеленский и народ Украины, борющиеся против России, в этом году заслуживают Премии свободы. Мы надеемся, что Сейм одобрит наше предложение", - говорится в сообщении для прессы В. Миталаса.

Одна из самых престижных наград – Премия свободы – была учреждена Сеймом специальным законом еще в 2011 году в ознаменование двадцатой годовщины агрессии Советского Союза против независимости Литвы.

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