Barbora трудоустроит 200 человек, увеличит зарплаты

Интернет-магазин Barbora намерен принять на работу в Вильнюсе 170 комплектовщиков товаров, и около 30 - в Каунасе.

По данным представителя Barborа Агне Савицкене, с наступлением осени люди больше времени стали проводить дома, чаще стали заказывать продукты на дом. Самый большой пик заказов приходится на рождественский период.

"Начался более интенсивный сезон, поэтому мы увеличиваем мощности, чтобы сохранить качество услуги, обеспечить выполнение заказа в тот же день и удовлетворить растущий спрос. Поэтому мы начали искать новых работников. Самый большой спрос на работников - в Вильнюсе, немало их требуется и в Каунасе. Всего мы готовим рабочие места для 200 комплектовщиков продуктов", – сказала Савицкене.

Неопределенность на рынке заставляет бизнес экономить и снижать расходы, только разный бизнес делает это по-разному.

По словам Савицкене, компания также ищет возможности повышения эффективности комплектации товаров и доставки и снижения расходов. Однако это не коснется рабочих мест, их количество будет расти. Чтобы привлечь больше работников, компания увеличила базовую зарплату, которая не меняется в зависимости от результата.

"Зарплата комплектовщика заказов состоит из двух частей – базовой и переменной (зависит от результатов труда). У нас есть примеры, когда работник увеличивает переменную часть в полтора раза. Базовая зарплата "на руки" увеличится примерно на 90 евро", – сказала Савицкене.

Базовая зарплата "на руки" составит 700 евро, а конечная зарплата будет зависеть от результатов труда конкретного работника.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!