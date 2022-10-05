Синоптики предлагают порадоваться теплу - оно придет ненадолго

Среднемесячная температура в сентябре в Вильнюсе была всего 10 градусов. По словам синоптиков, эта неделя порадует хорошей погодой, а на следующей вернутся дожди.

В понедельник в Литве разыгралась настоящая буря. Только в Вильнюсском округе ветер повалил около 30 деревьев. Из-за бури заторы в столице были и во вторник утром.

Синоптики выяснили, что такого холодного сентября в Литве не было больше 20 лет.

"Сентябрь в этом году был самым холодным с 2000 года. Даже до 20 градусов воздух не прогревался. Да и 18 градусов было нечасто и не везде", – сказала LNK синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте.

"В понедельник днем в Игналине было всего 5 градусов тепла", – заметила синоптик.

Но есть и хорошие новости – в ближайшие дни значительно потеплеет. Придет "бабье лето".

"В среду осадков будет меньше, чем во вторник. Небольшой дождь возможен лишь местами. Воздух прогреется до 11–16 градусов. Ветер не будет таким сильным, как в начале недели", – сказала LNK Гечайте.

А в четверг местами воздух прогреется до 19 градусов.

Но тепло надолго не задержится. С воскресенья снова похолодает.

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