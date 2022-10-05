Коронавирус в Литве: 1013 новых случаев, зафиксированы 2 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлены 1013 новых случаев заражения COVID-19, фиксировалось 2 смерти от коронавируса, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые заразились 793 человека, повторно - 214, в третий раз – 6 человек.

В больницах проходят лечение 155 пациентов с COVID-19, из них 10 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 502 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 36,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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