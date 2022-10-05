За минувшие сутки пограничники предотвратили проникновение 54 нелегальных мигрантов в Литву

Во вторник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 54 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.

В Латвии за прошлые сутки были зафиксированы 9 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 33 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 8 635 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 16 741 нелегального мигранта.

Белорусские пограничники продолжают активно способствовать нелегальной миграции в Литву, отмечает СОГГ. Они привозят мигрантов до государственной границы, сопровождают их к местам, где нет физического барьера или он не будет построен в силу природных условий. Мигрантам также помогают разрушать физический барьер для незаконного пересечения границы Литвы.

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