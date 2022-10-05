Представители ESO указали, что для этого люди, входящие в эту группу, должны предъявить соответствующую справку. Заявку на установку "умного" счетчика в приоритетном порядке должен подавать владелец жилья.
Форму с заявкой можно заполнить по интернету.
Помочь подать заявку может консультант ESO по номеру 1852.
В течение 10 дней после подачи заявки с клиентом свяжутся работники компании.
ESO отмечает, что вместе с заявкой надо указать номер инвалидного удостоверения, его срок действия или копия документа.
Документ должен действовать не меньше 4 месяцев на момент подачи заявки.
Напомним, что установка нового счетчика ничего не стоит.
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