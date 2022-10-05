ESO в первую очередь установит современные счетчики инвалидам

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) начинает установку "умных" счетчиков, в первую очередь их установят людям-инвалидам.

Представители ESO указали, что для этого люди, входящие в эту группу, должны предъявить соответствующую справку. Заявку на установку "умного" счетчика в приоритетном порядке должен подавать владелец жилья.

Форму с заявкой можно заполнить по интернету.

Помочь подать заявку может консультант ESO по номеру 1852.

В течение 10 дней после подачи заявки с клиентом свяжутся работники компании.

ESO отмечает, что вместе с заявкой надо указать номер инвалидного удостоверения, его срок действия или копия документа.

Документ должен действовать не меньше 4 месяцев на момент подачи заявки.

Напомним, что установка нового счетчика ничего не стоит.

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