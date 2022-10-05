Глава МИД Литвы: восьмой пакет санкций РФ – слаб, но лучше, чем ничего

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принципиальное согласие стран Евросоюза (ЕС) по восьмому пакету санкций против России слабовато, но лучше, чем ничего.

"Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", – заявил в среду радиостанции Žinių radijas Ландсбергис.

"Но я все равно должен выразить удовлетворение, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем отсутствие пакета: идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз (...) . Слабо, но мы движемся вперед", - сказал он.

Литовская телерадиовещательная компания LRT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила в среду, что страны ЕС в основном согласовали восьмой пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает новые торговые ограничения и новые санкции для чиновников, причастных к аннексии украинских территорий.

По данным LRT, согласно соглашению, торговля с Россией будет дополнительно ограничена, а персональные санкции будут применены еще к нескольким десяткам российских чиновников, олигархов и пропагандистов, в том числе к тем, кто участвовал в незаконных референдумах, после которых Россия аннексировала часть Украины. В предыдущих санкционных пакетах такие ограничения уже применяются в отношении более 1,2 тыс. частных лиц и более 100 компаний и учреждений.

Восьмой пакет санкций против России — это ответ на аннексию Россией украинских территорий, объявленную Кремлем мобилизацию и продолжающиеся военные преступления, совершаемые в Украине.

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