Палецкис из тюрьмы звонит не близким: продолжается работа на Кремль?

"Привет всем, рад, что есть возможность обратиться к вам, дорогие зрители", – такой звонок осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса в социальных сетях получили его соратники. Палецкис призвал задавать ему вопросы, чтобы получилось интервью. Минюст в связи с этим обратился в Генпрокуратуру.

Палецкис использует звонки из тюрьмы не для связи с близкими, а для общения с обществом. Кто-то, находясь на свободе, помогает транслировать звонок Палецкиса в интернете.

"Запись может сделать только другая сторона. У нас нет таких условий", – сказал LNK представитель Каунасского СИЗО Русланас Килиевас. Палецкис отбывает срок в каунасском СИЗО и может пользоваться местным таксофоном.

Он даже может выбирать простой звонок или видеозвонок.

"Он относится к группе простых осужденных, поэтому может пользоваться таксофоном два раза в неделю. Продолжительность одного звонка - до 15 минут", – сказал Кулиевас.

Обращаясь к обществу, Палецкис говорит около 8 минут. Он дает понять, что общение в таком формате будет повторяться.

"Мы сможем делать интервью, готовьте вопросы, если они у вас есть. Может, даже удастся сделать видео, здесь есть такая возможность", – сказла Палецкис.

Глава Минюста Эвелина Добровольская сказала LNK, что в тюрьмах звонки для дачи интервью не используются.

Поскольку это новая ситуация, Палецкис ею пользуется, рассказывает о своих спартанских условиях в тюрьме. А потом начинается поток дезинформации.

"То, что он сказал, содержание этих слов - не что иное, как речь Владимира Путина о присоединении аннексированных территорий. Те же мысли о гегемонии США, об империализме", – сказал LNK доцент Факультета коммуникации ВУ Мантас Мартишюс.

"Этот звонок был использован для кремлевской пропаганды - смотрите, честный заключенный, сидит в литовской тюрьме, и сидит не за то, о чем заявлено", – продолжил он.

Специалист считает, что такие разговоры таят угрозу. Заключенный не может заниматься политической деятельностью.

"Такими звонками можно организовать беспорядки и говорить, что он ничего не нарушил", – сказал LNK профессор университета им. Миколаса Рёмериса Раймундас Юрка.

Надзиратели в тюрьме не прослушивают телефонные разговоры заключенных.

"В демократических странах с уважением относятся даже к правам заключенных, неважно, какое преступление они совершили", – сказал Мартишюс.

Надзиратель может прекратить телефонный разговор.

В случае с Палецкисом это было бы сделано, если бы послышалась нецензурная брань.

"Если заключенный использует нецензурную лексику или слышно, что он может затевать какое-то преступление. Ну или ведет себя неуважительно или агрессивно в отношении надзирателя", – указал Кулиевас повод для прерывания разговора.

Во время телефонного разговора Палецкиса ничего подобного не было. Будет ли проведено служебное расследование, еще выясняют.

Решать вопрос, ограничить ли право Палецкиса на общение, будет Департамент тюрем. Еще такое решение может принять Генпрокуратура. В Генпрокуратуру 3 октября обратилась глава Минюста с просьбой оценить ситуацию.

Сейчас Генпрокуратура уже рассматривает дело о действиях организации Палецкиса против Литвы.

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