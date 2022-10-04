Из-за проблем в экономике Германии уменьшаются заказы в Литве

Самая большая экономика Европы - немецкая - готовится к трудностям. В следующем году немцы прогнозируют 4% рецессию. Это вне всякого сомнения скажется на Литве, утверждают экономисты, пишет LNK.

Вильнюсская фабрика производит наклейки и этикетки.

"Разных напряжений в мире предостаточно, их число растет. Это касается также нас и наших клиентов", – сказал гендиректор PAKMARKAS Виргиниюс Гумбарагис.

У компании есть свой филиал в Германии, поэтому немало заказов приходит из этой страны. Гумбарагис сказал, что видит, как экономика Германии едва ли не каждый день ищет решение проблем, связанных с отказом от российского газа.

"Они быстро и рационально все меняют, снижают цены на энергоресурсы, в часы, когда они стоят дорого, останавливают производство. Мы видим и очень решительные, очень рациональные решения", – прибавил он.

Однако одной решительности может не хватить. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank сообщает, что экономика страны находится в тяжелых условиях. ВВП в следующем году может уменьшиться на 3-4%. Это огромное падение для Германии.

"Немецкая экономика уже находится в состоянии рецессии, мы этого еще не видим в официальной статистике, но увидим, когда объявят данные за третий квартал, поскольку экспортные заказы уменьшаются 6 месяц подряд, объемы обрабатывающей промышленности снизились до самого низкого показателя за последние 8 лет", – сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Проблемы Германии скажутся на всей Европе. Германия - основной партнер литовских компаний.

"Соответственно через это мы можем увидеть, почувствовать уменьшение объема производимых в Литве товаров и снижения спроса на услуги", – сказал глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

"Это самый большой экспортный рынок Литвы, больше 1/10 произведенных у нас товаров экспортируют в Германию. Поэтому понятно, что и в Литве объемы производства и экспорта снизятся", – сказал Мачюлис.

Часть компаний уже сейчас чувствует сокращение числа заказов из Германии.

"Люди начинают экономить, уменьшается потребление, естественно, сокращается число заказов, это нормально. Конкретно наша промышленность общается с крупными немецкими производителями из строительного сектора, которые работают со сценариями следующего года - с января производство снизится на 20-30% или вообще будет остановлено", – сказал глава KLASMANN-DELMANN Казимерас Каминскас.

Канцлер Германии сейчас ездит по разным странам в поисках поставщиков газа. Однако перемены требуют времени.

Этой зимой гигантским немецким заводам придется останавливать производство по своей воле. Не из-за нехватки газа, а из-за высокой его стоимости, работать будет невыгодно. Как в Литве уже остановились Achema, Lifosa и некоторые более мелкие компании.

ЦБ Литвы и Минфин все еще прогнозируют рост экономики в Литве в 2023 году, а Германия уже сейчас видит явное падение.

В Литве есть повод для оптимизма. Литовские предприниматели ни раз показывали, что они могут приспособиться к переменам.

"Надо уметь быстро приспосабливаться, быстро реагировать на новые вызовы. Пока у нас полная нагрузка", – сказал Гумбарагис.

У литовских компаний небольшие долги на фоне компаний других стран Европы, но и цены на энергетику у нас рекордно высокие.

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