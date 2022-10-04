Министерство: в Литве планируют ввести запрет на использование ископаемого топлива

С 2025 в Литве предлагают ввести запрет на использование твердого ископаемого топлива – каменного угля, лигнита, торфа. Запрет охватит все виды использования топлива: производство тепла, приготовление пищи и подогрев воды, сказано в проекте закона, представленном Министерством охраны окружающей среды.

Министерство предлагает поправки к закону, согласно которым, муниципалитеты могли бы сами установить виды топлива, которые нельзя использовать в домашних хозяйствах, на производстве и в энергокомпаниях и применять установленные ЕС требования к котлам и печкам.

"После отказа от использования ископаемого твердого топлива улучшится качество воздуха в холодное время года, уменьшатся выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, ускорится переход к использованию возобновляющихся источников энергии", – сказано в сообщении.

Статьи по теме: Министр энергетики Литвы: из ЕС есть хорошие новости

По данным министерства, снижение масштабов использования ископаемого топлива актуально для достижения рекомендуемого ВОЗ уровня загрязнения. Сейчас на всех станциях в Литве количество твердых частиц в воздухе превышает установленные ВОЗ в 2021 году требования.

По данным Департамента статистики, в прошлом году во всех секторах в Литве использовали 246 800 тонн каменного угля, кокса и полукокса – 17 200 тонн, торфа (включая брикеты и гранулы) – 74 900 тонн.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!