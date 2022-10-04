Депутат предлагает новую льготу: на ремонт бытовой техники, обуви, часов и велосипедов

В Сейме - предложение применять льготный 5-процентный тариф НДС на ремонт бытовой техники и электроники, обуви, галантереи, часов, одежды и бытовой текстили, мебели, детских игрушек, велосипедов, электросамокатов.

Предусматривающую это поправку к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС) зарегистрировал член парламентской фракции Социал-демократической партии Линас Йонаускас.

В настоящее время ремонт этих предметов облагается стандартным 21-процентным тарифом НДС.

Член Сейма Л. Йонаускас отмечает, что многих жителей отпугивает стоимость ремонта сломанных или порванных вещей. "Проведенный в 2020 году опрос "Евробарометра" показал, что 77 проц. граждан Евросоюза скорее отремонтировали бы свои устройства, чем заменили их на другие. Однако цены на ремонт вещей, которые зачастую составляют 30 проц. от стоимости вещи, не побуждают людей делать это.

Мастера по ремонту обуви и часов становятся представителями исчезающих профессий, потому что люди просто выбрасывают вещь, когда она ломается, и покупают новую. Так накапливаются отходы. Количество электронных отходов стремительно растет. Однако в трудные времена, желая сэкономить, люди чаще ремонтируют вещи, чем покупают новые, поэтому льгота по НДС в этот период определенно была бы полезной для жителей", - сказал Л. Йонаускас.

По словам Л. Йонаускаса, льгота по НДС не только будет способствовать устойчивому использованию вещей, но и позволит людям экономить, будет поощрять малый бизнес.

По словам парламентария, льготы по НДС на ремонт велосипедов, обуви, изделий из кожи, одежды, бытовой текстили и других предметов уже не один год применяются в Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Польше, Мальте, Нидерландах, Словении, Швеции, Португалии.

Предлагается, чтобы поправки к Закону об НДС вступили в силу с 1 июля 2023 года. Вместе с Л. Йонаускасом их вносят члены Сейма Лигита Гирскене, Эугениюс Сабутис, Томас Томилинас и Моника Ошмянскене.

В настоящее время в Законе о налоге на добавленную стоимость предусмотрено, что льготный 5-процентный тариф налога на добавленную стоимость в размере применяется только на устройства технической помощи для инвалидов и их ремонт.

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