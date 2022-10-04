Литовская армия передает пограничникам 500 автоматических винтовок

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) получит от армии более 500 автоматических винтовок G-36.

В распространенном во вторник заявлении СОГГЛ говорится, что в 2022 году пограничники планируют получить от армии еще почти 1,7 тыс. единиц этого оружия.

По данным службы, автомат G-36 заменит оружие пограничников, не соответствующее стандартам НАТО.

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас заявил, что полученное до конца года оружие позволит удовлетворить чуть более половины потребностей пограничников. В следующем году должно быть закуплено еще более 1 тыс. автоматов.

Сейчас большинство военнослужащих вооружены российскими автоматами типа Калашникова.

Всего на границе с Литвой служат около 3,5 тысяч должностных лиц.

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