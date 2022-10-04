Премьер Литвы: самые известные из ярых сторонников Путина в нашей стране - литовцы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отвечала на вопросы аудитории платформы Bendra.lt в Facebook.

На вопрос "Действительно ли спасение россиян от мобилизации не является обязательством Литвы и других стран. Точно ли не надо спасать от мобилизации литовцев с российскими паспортами?", она ответила:

"Отличаются ли литовцы в России от других граждан этой страны? Сомневаюсь. В таком случае я бы спросила: почему живущие в России литовцы до сих пор не получили литовское гражданство и не воспользовались возможностью вернуться на свою историческую родину, скажем, сразу после 24 февраля 2022 года? Да, в таком случае они должны были отказаться от гражданства РФ. Но вспоминать, что ты литовец только тогда, когда тебе грозит мобилизация - неправильно. Тем более, что, наверное, большая часть литовцев в России - это потомки ссыльных. Значит, это люди, которые своими корнями испытали несправедливость и бедствие. Их не возмутило, что страна, гражданами которой они являются, начала кровавую войну в Украине? Поэтому сейчас от мобилизации бегут все – русские, башкиры и литовцы – они все одинаковые люди.

Премьеру был задан вопрос: "когда в Венесуэле возник глубокий кризис, Литва подготовила специальную программу, позволившую перевезти в нашу страну несколько семей из Венесуэлы..."

"Два этих явления нельзя сравнивать, они – разные. Из Венесуэлы Литва привезла своих граждан. Российские литовцы и сейчас могут обратиться за литовским гражданством, они могут претендовать на него по происхождению. Конечно, в таком случае они обязаны отказаться от российского гражданства. А происхождение, по моему мнению, это второстепенный аргумент. В любом случае, самые известные из ярых сторонников Владимира Путина в нашей стране - литовцы", - ответила Шимоните.

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