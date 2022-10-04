Советник президента: России направлен четкий сигнал относительно ядерного оружия

Главный советник президента Кястутис Будрис говорит, что западные лидеры направили четкий сигнал России, которая недавно снова бросалась намеками о применении тактического ядерного оружия в ею же начатой войне с Украиной.

По словам советника, действовавшую некоторое время политику стратегической неопределенности сменили положения о четком ответе конвенциональными средствами, поэтому, отмечает К. Будрис, намеченная ранее стратегия России, заключавшаяся в том, что путем применения ядерного оружия она закончит войну, повернувшуюся в неблагоприятном направлении, – не сработает.

"Западные лидеры говорят российской стороне, что то, как вы представляете себе применение тактического ядерного оружия – как вынуждение к ведению переговоров, как инструмент деэскалации, как запугивание, чтобы заставить всех отложить оружие и начать говорить – это не сработает. Применение этого оружия, неизвестно для каких целей, будет контрпродуктивным. Это означает, что мы ответим другими способами. Поэтому не делай этого. Это меняет игру, меняет весь образ мышления", - во вторник радиостанции "Žinių radijas" сказал К. Будрис.

"В тех случаях, когда на учениях мы видели падающее на нашу голову нестратегическое ядерное оружие – Запад 2017 или во время других учений – это был способ России завершить конфликт. Не решить какую-либо конкретную проблему, но завершить конфликт. В этом случае ответ Запада таков: вы не закончите конфликт. Ответ украинцев такой же: нас ничто не остановит", - сказал советник, отметив, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия события необязательно повернутся в выгодном для Москвы направлении.

"Конфликт не завершится, а будет обостряться еще больше и необязательно в выгодном для России направлении", - сказал К. Будрис.

ЭЛЬТА напоминает, что в середине сентября президент США Джо Байден в очередной раз предупредил президента России В. Путина не применять химическое или тактическое ядерное оружие после больших потерь в войне в Украине.

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