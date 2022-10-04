Холокост, новый Чернобыль или взрыв в космосе: военный эксперт о том, что будет, если Путин потянется к кнопке

Каким образом РФ может использовать свои ядерные боеголовки, в чем разница между применением тактического и стратегического ядерного оружия, какой будет эффект и ответ от НАТО? Об этом в интервью Delfi рассказывает украинский военный эксперт Александр Коваленко.

- РФ обладает ядерным потенциалом в несколько тысяч ядерных боеголовок. Давайте попробуем классифицировать: ядерные боеголовки для тактического удара и для стратегического - в чем разница и как они применяются?

- Разница достаточно проста. Всё зависит от мощности боеголовки. Если мощность боеголовки составляет до 1 килотонны либо в пределах 2 килотонн, то это тактическое ядерное оружие. Все что выше является стратегическим. То есть, боеголовку с боевой мощностью 5 килотонн, например, можно расценивать как стратегическое оружие. Их можно применять на ракетах средней дальности, высокой дальности, а также при помощи снарядов.

- Эти боеголовки с ядерным составляющим находятся в разных местах в России. Некоторые, баллистические, находятся в шахтах. Как их отслеживать?

- Если говорить о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), то речь идёт о процессе запуска стратегического оружия. В этом случае процесс имеет бюрократическую составляющую и техническую. Если отдается приказ о запуске ядерного оружия МБР президентом, то начинается целая цепочка системы передачи этого приказа. Соответственно, кодов, при чем там кодирование самого разного типа. От кодирования самого приказа до кодирования самого запуска; пароля от одного звена к другому; от президента к Министерству обороны, через генеральный штаб ВСРФ и т.д. Организационно это очень сложный процесс.

- То есть цепочка не из пяти людей, как много говорят в СМИ?

- Да, она намного длиннее. И, что самое важное, на каждом из этапов имеется высокая вероятность утечки информации к нашим союзникам о выдаче такого указа. То есть разведка наших международных партнеров будет, безусловно, об этом знать. И на каждом из этих этапов предусмотрено еще со времен Советского союза, что в СССР, что в США, что в другой стране из ядерного клуба был элемент саботирования. Даже во время Карибского кризиса между США и СССР, когда было все готовились к ядерной войне, то и в Москве, Вашингтоне прекрасно понимали: когда одной стороной будет отдан приказ о пуске ракет, то на каком-то этапе будет произведено в действие звено саботирования. Именно факт саботирования также является важным элементом ядерной безопасности в мире.

Если говорить об Украине, то это применение ядерного оружия против неядерной страны в конвенционной войне. Такое применение для Москвы тоже катастрофа, а не только для Киева, поэтому именно в РФ может быть саботировано на одном из таких участков. Что же до технической стороны, то она следующая: при запуске будет использоваться большое количества энергетических ресурсов. И, следовательно, любые процессы, которые готовятся к ее запуску – также использование повышенных энергетических ресурсов. Все такие объекты (с ядерными боеголовками) в РФ прекрасно известны международным нашим партнерам, за ними следят разведывательные спутники. И когда они фиксируют рост подобного рода активности, то сразу дают информацию в свои центры принятия решений, то есть незаметно ничего сделать невозможно.

- Расскажите про тактическое ядерное оружие. Подготовка к его применению менее заметна?

- Оно менее заметно, но есть определенные подводные камни. Суть отдачи приказа и подготовки к применению аналогична касаемо стратегического ядерного оружия. Единственное - зачастую боевые части тактического ядерного оружия находятся отдельно от носителей, т.е. они не находятся сразу заряженными в ракеты, отдельно хранятся на базе хранения. Чтобы запустить ракету "Искандер", заряженную ядерной боевой частью, то такую тактическую ядерную боевую часть нужно раскодировать, снять с нее все блоки, замки, установить боевой заряд и после этого выйти на позицию, запустить. Этот процесс также можно отследить.

- Технически подготовка к применению тактического ядерного оружия займет несколько дней?

- Этот вопрос может быть решен в течение суток. Все зависит от того, какой тип вооружения может быть задействован и т. п.

- От самого количества ядерного заряда тактического оружия зависит радиус действия? Какой диапазон поражения?

- От боевой части зависит какой будет радиус действия. Также зависит не только от боевой части, а и от того, какой формы будет взрыв. Это может быть контактный взрыв, то есть при контакте с поверхностью. Может быть взрыв над поверхностью в зоне 50-100 метров, то есть не долетая, охватывая совсем другую площадь. Например, от 1 килотонны тактической бомбы, в зависимости от типа подрыва, может быть полное уничтожение всего живого в эпицентре взрыва в радиусе 300 м. Затем начинаются зоны воздействия радиуса. Плюс километр – 80-90% смертность, чуть дальше 50% и т.д. То есть самая опасная зона это 3*3 км. Далее повышается уровень выживаемости тех, кто находится в этой локации. В целом при применении тактического ядерного оружия серьезное воздействие будет в пределах 10-15 км.

- Но радиоактивное заражение все равно будет распространяться в атмосфере?

- Да, радиоактивная пыль и т.д. имеют место быть. Но это не решает тех тактических, а тем более стратегических задач, которые может возомнить себе Путин.

- А взрыв в Чернобыле. Как его можно классифицировать?

- Я его не могу его классифицировать и сравнить с воздействием тактического ядерного оружия. Это совершенно другая ситуация, поскольку выбросы радиации в Чернобыле продолжались долгое время. В случае с ядерным оружием это единовременный выброс радиации, который не является каким-то пульсирующим источником. В случае с Чернобылем все было гораздо хуже и имело куда больше негативных последствий, чем, например, взрыв в Хиросиме и Нагасаки.

- Говорят, что в РФ периодически проходят обучение, открывают шахты ракет, предназначенных для ядерных боеголовок. Как отделить - это учение или настоящая ситуация?

- Когда происходят учения подобного типа, то по всегда существующей в ядерном клубе связи между странами идёт оповещение, что они будут проводить учение, например, ядерных войск. А если оповещения нет, то это могут воспринять как подготовку к удару и нанести удар на предупреждение. Поэтому в каких бы отношениях не находились между собой страны, так или иначе они в той или иной форме оповещают о том, что они проводят учение. Даже Северная Корея оповещает, что она будет проводить испытательные пуски. Потому что в противном случае этот пуск может действительно восприняться как атака, объект тогда будет уничтожен или нанесен удар на предупреждение.

- Места размещения ядерных боеголовок или ядерной боевой части всем известны. То есть не может такого быть, что они утаили в подземном хранилище какие-то боевые заряды?

- Сами места размещения, например, шахты, их локации известны разведке США. Новых они не строили. За исключением атомной подводной лодки, ведь ее отслеживать нужно по всему океану.

- Говорят, что возможен запуск с территории Беларуси. Была какая-то подготовка. Насколько это вероятно с технической точки зрения?

- С территории Беларуси возможен запуск тактического ядерного оружия, если речь идет об использовании ракет "Искандера". Или если мы говорим об использовании авиации – те же самые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ- 22М3 могут залететь в воздушное пространство Беларуси, совершить пуск и улететь. Но этот пуск можно совершить, например, из района Каспийского моря. Беларусь, скорее, пропагандистский элемент. Я имею в виду тогда, когда Лукашенко рассказывал, что у него будут размещены ядерные боеголовки, ядерное оружие и что для этого даже специальные штурмовики СУ-25 заимели.

Raketų sistema "Iskander" Foto: Vitaly V. Kuzmin

- Это же штурмовики ближнего действия.

- СУ-25 штурмовая авиация, которая может нести на себе тактическое ядерное оружие, например, бомбы. Но для этого должна быть полностью налажена инфраструктура, которая хранила бы все эти бомбы. Беларусь не страна из ядерного клуба, никто не позволит владеть этим оружием. А если Россия его предоставит Беларуси, то это будет нарушением фундаментальных основ ядерной безопасности и сравнимая с применением ядерного оружия против неядерной страны в конвенционной войне.

- Тактическое ядерное оружие было применено в каких-то конфликтах, кроме учений?

- Ни разу. Такой информации нет. Было применение очень мощных боевых частей, скажем так, мощных боеголовок, которые можно было бы сопоставить с применением стратегического ядерного оружия. Но это было конвенционное оружие, то есть согласованное с другими странами.

- А в учениях где-то применялось тактическое ядерное оружие за последних 10 лет?

- Нет. И опыта применения такого оружия не было у российской армии.

- Давайте еще проясним – применение тактического ядерного оружия имеет ограниченное воздействие на линию фронта, а стратегическое – изменение кардинально процесса войны?

- Да, именно такая формулировка.

- Сейчас ходят разговоры, что россияне могут ударить по острову Змеиный, по учебному пункту на Западной Украине, тем самым якобы показать свою способность наносить ядерный удар. Как могут применить это оружие и какой будет эффект?

- Это будет разрушительным для самой России, полнейшая катастрофа. Я абсолютно отрицаю вероятность того, что может быть нанесен удар по острову Змеиный или вообще по территории Украины как предупреждающий. Скорее всего, даже если захочется Путину продемонстрировать серьезность своих намерений, то он может осуществить взрыв в слоях стратосферы, мезосферы. То есть космический ядерный взрыв - запуск ракеты в космос и там ее подрыв. Но в таком случае это все равно фундаментальное нарушение основ ядерной безопасности. Поскольку ни одна страна, владеющая ядерным оружием, такое себе не может позволить. Для чего? Чтобы продемонстрировать угрозу в конвенционной войне со страной, которая не обладает ядерным оружием и на которую вы же и напали? Это нарушение основной концепции безопасности, которую соблюдают все страны ядерного клуба. Если Россия пойдет на такие шаги, то она может действительно оказаться полнейшим изгоем и лишить себя поддержки тех немногочисленных стран, которые ее условно поддерживают, например, Китай. И в вопросах применения ядерного оружия даже США и Китай могут оказаться союзниками в этом вопросе против России. Россия потеряет всё.

- На линии фронта нет смысла скидывать, потому что тактические ядерный взрыв и своих заденет, оголится российский участок фронта?

- Абсолютно с вами согласен, особенно сейчас. Во времена Первой и Второй мировых войн такие меры были бы эффективны. Большое скопление войск на небольших территориях и возможность одним ударом нанести большие потери. Но, если мы рассмотрим контрнаступление в Харьковской области, то оно осуществлялось небольшими мобильными компактными штурмовыми группами, подразделениями, которые прорывались и занимали позиции и таким образом продвигались. То есть применить тактическое ядерное оружие для чего? Чтобы навскидку убить 50-100 военнослужащих армии Украины? Ничего такой удар не даст.

- Ну и по Киеву бессмысленно?

- Удар по городу – убийство гражданского населения, разрушение гражданских объектов – вообще вычеркивает Россию. После этого может быть применена 5 статья НАТО, поскольку это военное преступление уровня Холокоста. Это лишь объединит мировое сообщество против России в поддержке Украины. При чем объединит в том, чего боится Путин больше всего – в применении силы против России военного характера.

- Никто до конца не понимает, какая может быть реакция у Запада. Как может действовать Запад при применении тактического и стратегического оружия?

- Абсолютно одинаково будет реагировать, потому что тактическое и стратегическое ядерное оружие – ядерное оружие. Если мы говорим, например, о попытке Путина устрашить демонстративным использованием этого оружия, т.е. в космосе подорвать, то все равно это повлечет за собой политические, экономические и другие санкции. Будет увеличение военной помощи Украине. Может быть совершенно неожиданная реакция даже. Скажем, ракета, которая будет отправлена в каком-либо неизвестном направлении, например, в космос, может перехваченной противоракетной обороной США и уничтожена. Тем самым наглядно продемонстрировав, что ракетное вооружение в РФ ничего не стоит. Это будет репутационная пощечина. В случае применения по территории Украины, помимо всего вышеперечисленного, это еще будет и катастрофа для России: объединение международных союзников Украины уже непосредственно в конфликте с целью угомонить Россию венным способом.

- То есть, по сути, вступлением США или НАТО в войну?

– Да, задействование именно военных ресурсов. Ответных ядерных ударов не будет, но скорее ракетные по российским военным объектам.

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