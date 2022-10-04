Эксперты: сентябрь был самым холодным в этом столетии

Страница "Погода и климат в Литве" сообщает, что сентябрь этого года был самым холодным в этом веке.

В фейсбуке сообщается, что после рекордно жаркого августа мы попали в холодный сентябрь.

"Никакого переходного периода фактически не было. Интересно, что это второй холодный сентябрь подряд. В прошлом году сентябрь тоже был холодным, но были и теплые дни. В сентябре этого года не было дней, когда температура поднималась до +20 градусов", – отмечают они.

Авторы страницы "Погода и климат в Литве" сказали, что в этом году средняя температура в сентябре составляет 10,3 градусов - на 2,3 градуса меньше, чем в 1991–2020 г. В последний раз холоднее было только в 2000 г.

"Интересно, что 10,3 градусов это почти столько, сколько была средняя температура в октябре 2020 года (10,1°C). Поэтому мы не ошибемся, если скажем, что сентябрь в этом году был как теплый октябрь. Кроме того, обратите внимание на то, что сентябрь 2020 г. был одним из самых теплых в истории. В этом году осень отличается зеленой листвой", – сообщается на сайте.

"К сожалению, но некоторые люди все еще не понимают этот парадокс - глобальное потепление в нашем регионе приводит как к резкому похолоданию, так и к резкому потеплению. В такое время могут проявляться как рекордные периоды жары, так и рекордные холода", – сказано на страницах в фейсбуке.

Они напомнили, что в этом году в январе и феврале было тепло, март был немного теплее нормы, апрель и май – были холодными, июнь – теплый, июль – немного холоднее нормы, в августе – очень жаркий, а сентябрь – очень холодный. По нынешним подсчетам, октябрь будет немного теплее нормы.

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